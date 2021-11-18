ЦСКА разложился. «Барселона» в концовке матча с армейцами делала всё, что хотела

ЦСКА отправился на матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» в статусе андердога. Всё логично. Армейцы с трудом прервали пятиматчевую серию поражений во всех турнирах в прошлом матче с «Маккаби» (74:73). «Барселона» играла дома и в турнирной таблице находилась выше.

Тем не менее заранее списывать со счетов ЦСКА никогда нельзя. У «Барселоны» из-за травмы выбыл один из лучших скореров Кори Хиггинс, в своё время дважды выигравший Евролигу в ЦСКА. Это уже был хороший знак, памятуя о подвигах бывших армейцев в матчах с российским клубом. Нандо Де Коло из «Фенербахче» пару недель назад в очередной раз стал наглядным примером. Арена «Палау Блауграна» в столице Каталонии недружелюбна для всех клубов Евролиги, за исключением армейцев. У российского клуба положительный баланс 4-3 в гостевых матчах с «Барселоной» в эпоху главного тренера Димитриса Итудиса. Пару раз ЦСКА без шансов громил соперника с разницей +24 и +29.

Первая половина ЦСКА совершенно не удалась. Дальние броски не летели, нападение в целом не работало. Защита тоже справлялась так себе. Как итог двузначное отставание 27:38 по итогам двух четвертей. Появилось ощущение, что российскому клубу ничего не светит в этой игре, но это было обманчивое впечатление.



«Нам просто нужно начать играть в баскетбол», — кратко резюмировал Димитрис Итудис во время обязательного флеш-интервью перед второй половиной.

Фото: twitter.com/FCBbasket

ЦСКА прислушался к словам главного тренера очень быстро. В первую очередь сделал это Йоханнес Фойгтман, который на старте третьей четверти реализовал четыре трёхочковых броска. Лидерство «Барселоны» стремительно таяло. Звёзды каталонцев Никола Миротич и Ник Калатес нервничали и постоянно ошибались. Вскоре из-за дуги попал и Торнике Шенгелия, которого хозяева очень неосмотрительно бросили на периметре. Токо доминирует под кольцом, но по возможности может уверенно бросить из-за дуги. И вот уже ЦСКА с -14 (максимальное лидерство хозяев после попадания Кайла Курича в начале третьей десятиминутки) оторвался от соперника на пару владений.

Попытки каталонцев отыграться были тщетными. ЦСКА блестяще действовал на обоих концах площадки. Никита Курбанов поставил эффектный блок-шот Брэндону Дэвису, что в целом сказалось на уверенности в обороне. Фойгтман разогнал нападение своими трёхочковыми, после чего его почин начали поддерживать партнёры. Перед заключительной десятиминуткой прорезался дальний бросок у Марюса Григониса. Особенно важным был баззер под сирену с завершением третьей четверти, обеспечивший преимущество гостей +9.



Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс брал тайм-ауты, однако результата они не возымели. Возможно, из-за того, что литовец сразу после перерыва слишком нервничал и передал эту ментальность игрокам своей команды. Крики в стиле Желько Обрадовича работают далеко не всегда.



На выходных «Барселона» дома проиграла «Валенсии» (79:87), потерпев первое поражение в чемпионате Испании. Ясикявичюс обвинил подопечных в отсутствии профессионализма и снял с себя всю ответственность за поражение. Подобная резкость выглядела странно, учитывая, что ничего катастрофического для «Барсы» не произошло. Локальная осечка – неизбежное явление на длинной сезонной дистанции.

Конечно, интрига в матче после третьей четверти не иссякла. «Барса» при поддержке родной публики сдаваться не собиралась. Ясикявичюс немного успокоился, что положительно сказалось на игроках. Заключительный игровой отрезок начался с рывка «Барселоны» 12:1. Перелома не случилось. «Барса» тотально доминировала, несмотря на потерю Калатеса из-за повреждения. Миротич забивал трик-шоты, Дэвис доминировал под кольцом. «Барселона» делала всё, что хотела. И спокойно довела дело до победы — 81:73.



Баскетболисты ЦСКА просто выдохлись и в концовке вообще ничего не противопоставили сопернику. Выпали из игры Уилл Клайберн и Алексей Швед, от которых особенного много ждали в нападении. Фойгтман выдал ударный отрезок с трёхочковыми, но он не может забивать по 9+ дальних в течение матча, как Стефен Карри. Итудис тянул с тайм-аутами и несвоевременно реагировал на происходящее на площадке.

ЦСКА терпит четвёртое поражение в последних пяти играх Евролиги. Армейцы (5-5) выпали за пределы зоны плей-офф, что является серьёзным поводом для беспокойства. Осечка ЦСКА в Барселоне не позволила оформить два подряд «хет-трика» с победами всех российских клубов в 9-м и 10-м турах. «Зенит» и УНИКС свои матчи выиграли. К слову, казанцы (5-5) после победы над «Миланом» (97:71) даже опередили армейцев в таблице по разнице забитых и пропущенных очков. Она у команды Итудиса вообще отрицательная, что является чем-то немыслимым после достаточно длинного отрезка из 10 матчей. «Зенит» (7-3) и вовсе оторвался от ЦСКА, комфортно чувствуя себя в топ-8.