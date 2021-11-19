«Панатинаикос» установил антирекорд в Евролиге
Поделиться
Греческий «Панатинаикос» после поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги установил антирекорд этого турнира. Вчера, 18 ноября, проиграв в Мюнхене «Баварии», отрицательная серия из поражений подряд греческой команды достигла исторической отметки и теперь равняется пяти.
Ранее в Евролиге «Панатинаикос» терпел лишь четыре поражения кряду.
Нынешняя неудачная серии началась с АСВЕЛом (70:84).
Напомним, греческий клуб уступил «Баварии» со счётом 81:78. Встреча проходила вчера, 18 ноября. Самым результативным игроком хозяев стал Дэрран Хиллиард с 20 очками, у «Панатинаикоса» 17 очков набрал Иоаннис Папапетру.
Следующий матч «Панатинаикос» проведёт на домашней арене с «Зенитом». Встреча состоится 25 ноября. Начало — в 22:30 мск.
Комментарии
- 19 ноября 2021
-
11:07
-
10:05
-
08:58
-
08:54
-
08:47
-
07:38
-
06:18
-
00:48
-
00:40
- 18 ноября 2021
-
23:30
-
22:17
-
20:52
-
19:40
-
18:31
-
17:37
-
17:00
-
16:14
-
16:03
-
15:47
-
14:56
-
14:14
-
13:53
-
13:45
-
12:51
-
11:55
-
10:52
-
09:55
-
08:55
-
08:35
-
06:12
-
05:56
-
02:12
-
02:00
-
01:53
-
01:09
Партнерский контент