«Панатинаикос» установил антирекорд в Евролиге

Греческий «Панатинаикос» после поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги установил антирекорд этого турнира. Вчера, 18 ноября, проиграв в Мюнхене «Баварии», отрицательная серия из поражений подряд греческой команды достигла исторической отметки и теперь равняется пяти.



Ранее в Евролиге «Панатинаикос» терпел лишь четыре поражения кряду.



Нынешняя неудачная серии началась с АСВЕЛом (70:84).



Напомним, греческий клуб уступил «Баварии» со счётом 81:78. Встреча проходила вчера, 18 ноября. Самым результативным игроком хозяев стал Дэрран Хиллиард с 20 очками, у «Панатинаикоса» 17 очков набрал Иоаннис Папапетру.



Следующий матч «Панатинаикос» проведёт на домашней арене с «Зенитом». Встреча состоится 25 ноября. Начало — в 22:30 мск.