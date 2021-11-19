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Энес Кантер сделал жёсткий выпад в адрес Леброна Джеймса

Энес Кантер сделал жёсткий выпад в адрес Леброна Джеймса
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Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер упрекнул лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за отсутствие у него чёткой позиции по нарушению прав граждан Китайской Народной Республики.

«Деньги для Короля выше морали. Грустно и отвратительно, когда эти спортсмены лишь притворяются, что заботятся о социальной справедливости. Но когда Большой Босс (Китай. — Прим. «Чемпионата») говорит им заткнуться, они так и делают. А узнавал ли ты о рабском труде, с помощью которого была сделана твоя обувь, или такими вопросами ты не интересуешься?» — написал Кантер в своём «твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Энеса Кантера в «Твиттере».

Говоря об обуви, Кантер намекнул на контракт с Леброна с Nike, продукция которого производится в Китае.

Напомним, Энес на протяжении нескольких месяцев жёстко критикует китайские власти, в том числе за агрессивные действия в Тибете и ущемление уйгуров.

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