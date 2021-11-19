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Марк Газоль выбрал новый клуб после двух месяцев раздумий

Марк Газоль выбрал новый клуб после двух месяцев раздумий
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Центровой Марк Газоль после двух месяцев размышлений определился с местом продолжения карьеры. Марк решил перейти в клуб второго испанского дивизиона «Жирона». Об этом сообщает Catalunya Radio.

Дебют Газоля в «Жироне» может состояться уже 3 декабря. Отметим, что Марк является владельцем и президентом клуба. Прежде чем перебраться в Национальную баскетбольную ассоциацию, Газоль выступал за «Жирону» (с 2006 по 2008 год).

Марк является воспитанником «Барселоны», за которую он играл с 2004 по 2006 год. С 2008 года выступал за океаном, успев поиграть в таких командах НБА, как «Мемфис Гриззлиз» и «Торонто Рэпторс». Последним клубом в НБА для Газоля был «Лос-Анджелес».

В минувшем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в них в среднем 5 очков, собирая 4,1 подбора, совершая 2,1 передачи и 1,1 блок-шота.

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