Невозможно смотреть без слез. На Олимпиаде в Токио попрощались с тремя легендами

На Олимпийских играх в Токио прошли встречи четвертьфинальной стадии плей-офф. Сразу трое ветеранов мирового баскетбола провели свои последние матчи на международном уровне. О завершении карьеры в сборной Аргентины объявил 41-летний Луис Скола, тащивший на себе команду на протяжении олимпийского турнира. Свою национальную сборную также покинули сразу две легенды испанского баскетбола — братья Марк и Пау Газоли.

Скола объявил о завершении карьеры после поражения от Австралии в четвертьфинальном матче, и момент получился невероятно трогательным. Без всякого преувеличения — просто невозможно смотреть без слёз! Аргентинец покинул площадку и сам тоже расплакался. Игра прервалась на несколько минут. Все присутствовавшие на арене очень долго аплодировали Луису стоя. Не только партнёры и тренерский штаб сборной Аргентины, но и вся команда соперника, зрители и арбитры.

«Я ухожу с миром, потому что отдал команде всё, что в моих силах. Выложился по полной», — сказал Скола.

За сборную Аргентины Скола начал выступать ещё на юниорском уровне. С 1995 по 2000 год он выиграл несколько золотых медалей на южноамериканских международных чемпионатах, а в 2001-м стал бронзовым призёром чемпионата мира U21.

После дебюта в основной сборной он дважды становился победителем чемпионата Америки, в 2002 году завоевал свою первую медаль мирового первенства (серебро в Индианаполисе), а в 2004-м – золото Олимпиады. Спустя четыре года в Пекине Скола вместе со сборной Аргентины стал бронзовым призёром Игр. На чемпионате мира – 2019, уже в возрасте 39 лет, Скола во второй раз стал вице-чемпионом мира и вошёл в символическую сборную турнира. Олимпиада в Токио стала пятой в его карьере, и в ходе турнира он вышел на четвёртое место по набранным очкам в истории Игр.

«Всё дело не только в таланте, но и в работе. И победить другую команду — это не главное. Вот чему я научился у Луиса. Он хотел играть до последней секунды. Он предпочёл бы играть в защите в эти последние 40 секунд, а не слушать аплодисменты. Но он вдохновил весь мир, это его наследие», — сказал главный тренер сборной Аргентины Серхио Эрнандес.

Фото можно посмотреть в «Твиттере» ФИБА.

По ходу Игр 41-летний аргентинец вышел на четвёртое место в истории Олимпийских игр по набранным очкам, обойдя бразильца Вламира Маркеса. Уход такой легенды не может не вызывать эмоций. Луис заслуживал лучшего последнего матча, чем разгром от Австралии (59:97), но не судьба. Наследие и легендарный статус аргентинца менее значимыми от этого не станут.

За несколько часов до этого о завершении международной карьеры объявили и братья Газоли. Для них Игры в Токио также завершились на минорной ноте – поражением от сборной США (81:95).

«Пришло время сойти с этих «американских горок», на которых мы катались много лет. Нам очень повезло, но пришло время позволить новому поколению взойти на них, насладиться этим и получить свой собственный опыт. Молодые парни должны играть. И чтобы они могли играть, старшие должны уйти с дороги», — сказал Марк Газоль.

При этом 36-летний Марк сообщил, что останется в «Лос-Анджелес Лейкерс» до конца будущего сезона. А вот 41-летний Пау Газоль, как и Скола, пока точно не решил, будет ли продолжать карьеру на клубном уровне. Сезон-2020/2021 он провёл в «Барселоне», вместе с которой добрался до финала Евролиги и выиграл национальный чемпионат.

«Всё можно преодолеть, если приложить усилия. То, что я смог вернуться, играть, соревноваться – уже огромный успех. Я должен буду поговорить со своей семьей и понять, стоит ли мне продолжать играть на клубном уровне или надо двигаться дальше — к другим целям в жизни», — сказал после матча Пау.

Фото можно посмотреть в «Твиттере» ФИБА.

Пау и Марк Газоли для сборной Испании, само собой, останутся фигурами невероятного масштаба. Вместе они дважды завоевали серебро Олимпийских игр (2008, 2012), стали чемпионами мира в 2006-м, а также чемпионами Европы в 2009 и 2011 годах. Пау, старший из братьев, раньше дебютировал в национальной команде, поэтому на его счету на две медали чемпионатов Европы больше. В отличие от брата, он также выступал на предыдущих Играх, где испанцы завоевали бронзу (Марк не поехал в Рио-де-Жанейро из-за травмы), и на победном Евробаскете-2015.

Зато в 2019 году Марк, ставший тогда чемпионом НБА, помогал сборной взять золото мирового первенство в одиночку – у Пау был стрессовый перелом стопы. Уходят легенды не только испанского, но мирового уровня. Газоли многое сделали для своей сборной. Не удалось только одного – хотя бы один раз обыграть сборную США. Неутешительный баланс 0-13 в играх с американцами несправедлив. Часто Испания навязывала достойное сопротивление, и иногда не хватало самой малости для успеха.

Газолей можно смело называть одними из величайших игроков в истории мирового баскетбола. И вместе с ними уходит целая эпоха. Помимо этого, есть вероятность, что международную карьеру также завершат Руди Фернандес и Серхио Родригес, которые на протяжении многих лет играли бок о бок с Газолями. Но в один день мировой баскетбол уже точно лишился сразу трёх легендарных игроков.

«Было весело. Пришло время увидеть новые лица. Нам пора уходить», — сказал Луис Скола.

Время прощаться с легендами, конечно же, пришло бы — рано или поздно. Зато теперь в сборные Испании и Аргентины открыта дорога молодым. Братьев Газолей и Луиса Сколу болельщики не забудут никогда. Фигур подобного масштаба среди баскетболистов новой волны и не видно. Скола и Газоли – ярчайшие представители «золотого» поколения своих сборных, их свершения вряд ли кто-то сможет повторить.