Шакил О'Нил заключил выгодную сделку с ареной НХЛ, которая стоит $ 1,5 млрд

Знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О`Нил заключил сделку с ареной НХЛ, благодаря которой, как ожидается, сумеет заработать солидную сумму денег.



Речь идёт о «Клаймэт Пледж-арене», базирующейся в Сиэтле. Шакил является совладельцем популярной сети ресторанов Big Chicken. Благодаря заключенной сделке продукция этой сети теперь будет продаваться на ледовой арене.



«Это мой ритуал. Жареная курица с сыром, солёными огурцами и острым соусом», — приводит слова О`Нила CNBC.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.