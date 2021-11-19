Шакил О'Нил заключил выгодную сделку с ареной НХЛ, которая стоит $ 1,5 млрд
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Знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О`Нил заключил сделку с ареной НХЛ, благодаря которой, как ожидается, сумеет заработать солидную сумму денег.
Речь идёт о «Клаймэт Пледж-арене», базирующейся в Сиэтле. Шакил является совладельцем популярной сети ресторанов Big Chicken. Благодаря заключенной сделке продукция этой сети теперь будет продаваться на ледовой арене.
«Это мой ритуал. Жареная курица с сыром, солёными огурцами и острым соусом», — приводит слова О`Нила CNBC.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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