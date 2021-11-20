Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деннис Родман объяснил, почему дружит с главой КНДР Ким Чен Ыном

Деннис Родман объяснил, почему дружит с главой КНДР Ким Чен Ыном
Комментарии

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал о своём визите в КНДР и объяснил, почему хорошо относится к главе этой страны — Ким Чен Ыну.

«Мне дали президентский люкс в лучшем отеле Северной Кореи. Кроме того, в моём распоряжении оказались горничные, повара. То и дело в мой адрес сыпались комплименты, как будто я был одним из них. Это было что-то невероятное. Я просто влюбился в их страну, потому что они были такими милыми», — приводит слова Родмана GQ India.

Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.

Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора, совершая 1,8 передачи.

Легенды обеднели. Родман и Пиппен умудрились спустить десятки миллионов долларов состояния Легенды обеднели. Родман и Пиппен умудрились спустить десятки миллионов долларов состояния
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021