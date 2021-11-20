Деннис Родман объяснил, почему дружит с главой КНДР Ким Чен Ыном

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал о своём визите в КНДР и объяснил, почему хорошо относится к главе этой страны — Ким Чен Ыну.
«Мне дали президентский люкс в лучшем отеле Северной Кореи. Кроме того, в моём распоряжении оказались горничные, повара. То и дело в мой адрес сыпались комплименты, как будто я был одним из них. Это было что-то невероятное. Я просто влюбился в их страну, потому что они были такими милыми», — приводит слова Родмана GQ India.
Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.
Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора, совершая 1,8 передачи.
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