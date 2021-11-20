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О'Нил отказался сниматься в фильме с Хэнксом. Заменивший его актёр выдвигался на «Оскар»

О'Нил отказался сниматься в фильме с Хэнксом. Заменивший его актёр выдвигался на «Оскар»
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Знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О'Нил признался, что отклонил роль безобидного африканца Джона Коффи, которого обвинили в убийстве, в популярном фильме 1999 года «Зелёная миля». Роль в итоге сыграл Майкл Кларк Дункан, за что был выдвинут на премию «Оскар».

«Да, мне предлагали роль в «Зелёной миле», но я отказался. Я не хотел играть афроамериканца с Юга в эпоху рабства. Однако Майкл Кларк Дункан проделал отличную работу, поэтому думаю, что принял правильное решение. Ведь он справился с этой ролью намного лучше, чем это сделал бы я», — приводит слова О'Нила Yahoo News со ссылкой на подкаст The Marchand and Ourand Sports Media.

Отметим, что в картине также снялся двукратный обладатель премии «Оскар» Том Хэнкс.

Ранее сообщалось, что О'Нил заключил выгодную сделку с ареной НХЛ.

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