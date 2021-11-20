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Деннис Родман назвал величайшего и второго величайшего игрока в истории НБА

Деннис Родман назвал величайшего и второго величайшего игрока в истории НБА
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Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман, вспомнил время, которое он провёл, выступая за «Чикаго Буллз» (1995-1998). Наставнику клуба Филу Джексону было с ним непросто из-за его экстравагантного поведения. Тогда Деннис в шутку успокаивал его, говоря, что в команде играют сразу два лучших баскетболиста в истории НБА: Майкл Джордан и Скотти Пиппен.

«В команде есть величайший баскетболист на планете, Майкл Джордан, есть второй по величию Скотти Пиппен, а также есть такой дьявол, как я», — говорил Родман, слова которого приводит GQ.

Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Буллз».

Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора, совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.

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