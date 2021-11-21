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Скотти Пиппен назвал восходящую звезду, которая напоминает Коби Брайанта

Скотти Пиппен назвал восходящую звезду, которая напоминает Коби Брайанта
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Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен ответил на вопрос о своём самом любимом и перспективном игроке. Пиппен выделил атакующего защитника «Финикс Санз» Девина Букера, подчеркнув, что он напоминает ему легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Мне нравится Девин Букер, хотя не знаю наверняка, является ли он перспективным игроком. Но в любом случае наблюдать за его прогрессом интересно. Сейчас он становится всё лучше и лучше. Этот парень напоминает мне Коби. Он тоже эффективен в том, что касается набора очков, и никогда не против, чтобы набрать очередные очки», — сказал Пиппен в интервью GQ Sports.

Ранее Скотти вспомнил о сезоне-1993/1994, когда его товарищ по команде Майкл Джордан впервые принял решение завершить карьеру в баскетболе.

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