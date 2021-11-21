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Помощник Дональда Трампа жёстко высмеял Леброна после вердикта по резонансному делу в США

Помощник Дональда Трампа жёстко высмеял Леброна после вердикта по резонансному делу в США
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Политик и писатель Ник Адамс, работающий в команде Дональда Трампа, жёстко высказался в адрес звезды Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса. Напомним, ранее Леброн выразил недовольство вынесенным оправдательным приговором по делу 18-летнего Кайла Риттенхауса.

Год назад Кайл застрелил двух человек, которые пытались напасть на него во время массовых беспорядков, и ранил ещё одного. Суд посчитал, что Риттенхаус законно защищал свою жизнь.

Ник Адамс посмеялся над недовольством Джеймса, выложив коллаж в «Твиттере». На картинке оправданный Риттенхаус вытирает слёзы легендарному игроку.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Ника Адамса.

Отметим, что оправдательным приговором остались недовольны ещё несколько игроков НБА, включая Карла-Энтони Тауса и Джа Моранта.

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