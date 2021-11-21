«Голден Стэйт» покорил уникальное достижение в сезоне НБА
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» покорил очередное статистическое достижение. «Уорриорз» остаются единственной командой нынешнего сезона, набирающей +100 очков в каждом матче.
Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри сейчас лидирует в рейтинге лучших бомбардиров регулярного чемпионата, в среднем набирая 29,5 очков за игру.
Команда возглавляет сводную турнирную таблицу нынешнего сезона, в 16 матчах потерпев только два поражения.
Ранее шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен выступил с критикой достижения «Уорриорз» сезона-2015/2016 (73-9) во главе с Карри. «Уорриорз» побили рекорд «Чикаго» (72-10) по количеству побед в регулярном чемпионате.
Новость по темеСкотти Пиппен раскритиковал достижение «Голден Стэйт»
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