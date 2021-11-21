Гомельский назвал четырёх лучших персональных защитников Евролиги

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, кого он считает лучшими персональными защитниками Евролиги. Также комментатор рассказал, как относится к строгой форме одежды для тренеров.



«Лучшие персональные защитники по амплуа — Николас Лапровиттола, Никита Курбанов, Джон Браун, Уолтер Тавареш.



Тренер — публичное лицо. Галстук — часть формы. Кто-то одевается самостоятельно и выбирает себе галстуки, кто-то носит форму, которую заказывает клуб. В любом случае имидж тренера должен соответствовать положению, моде и тому подобному», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Ранее Гомельский рассказал, в чём Шарунас Ясикявичюс лучше Димитриса Итудиса, показав это на примере матча ЦСКА — «Барселона».

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