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Энес Кантер: мы должны обличать таких спортсменов, как Майкл Джордан

Энес Кантер: мы должны обличать таких спортсменов, как Майкл Джордан
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Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер раскритиковал шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана за отсутствие гражданской позиции.

«Мало кто говорит о Майкле Джордане. Майкл Джордан ничего не сделал для темнокожего сообщества в США, за исключением того, что просто давал им деньги. Я считаю, что мы должны обличать таких спортсменов. Леброн Джеймс хотя бы становится голосом тех людей в Америке, которые унижены и находятся в непростом положении. Майкл Джордан же вообще ничего не сделал для темнокожего сообщества, потому что слишком заботится о продажах своих кроссовок в мире и США. Мы должны критиковать всех этих спортсменов и не испытывать боязни из-за их влияния», – заявил Кантер в эфире телеканала CNN.

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