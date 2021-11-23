НБА вынесла наказание Леброну Джеймсу и Айзее Стюарту по итогам инцидента в Детройте

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отстранён на одну игру за удар по лицу центрового «Детройт Пистонс» Айзеи Стюарта во время борьбы за подбор на площадке в матче регулярного чемпионата НБА, сообщает ESPN. Стюарт дисквалифицирован на два матча за «нагнетание атмосферы на площадке, а также в связи с повторявшимся агрессивным преследованием» Джеймса.

Джеймс пропустит предстоящий матч с «Нью-Йорк Никс» на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Стюарт не выйдет на площадку в домашней игре с «Майами Хит» и выездной встрече с «Милуоки Бакс». Леброн потеряет $ 284 тыс. в виде вычета зарплаты, Айзея – $ 45 тыс.



Инцидент произошёл в третьей четверти. Во время борьбы за мяч при исполнении штрафного броска Джеймс локтем разбил лицо форварду Стюарту. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу. В итоге оба игрока были удалены до конца матча.