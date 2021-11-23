«Я увидел настоящее величие». Шакил О'Нил назвал любимого игрока НБА

Легендарный баскетболист Шакил О`Нил рассказал, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри — его любимый игрок. О`Нил объяснил, почему восхищается Карри.
«Причина, по которой Карри мой любимый игрок: я никогда не видел, чтобы ещё кто-то забрасывал так, как это делает он. Многие думают, что я его хейтер или что-то вроде того, но дело не в этом. Просто в Карри я увидел настоящее величие. Если вы хотя бы не равны ему, вы не получите от меня восхищения. Я действительно платил бы деньги, чтобы посмотреть на игру Стефена. И чем больше я стараюсь его хейтить, тем больше он заставляет меня заткнуться», — приводит слова О`Нила TMZ.
Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона, а в 2016 году стал лучшим скорером лиги. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании.
- 23 ноября 2021
-
10:33
-
09:39
-
08:59
-
08:45
-
08:29
-
08:21
-
08:05
-
06:39
-
05:55
- 22 ноября 2021
-
23:58
-
23:40
-
22:45
-
21:42
-
21:00
-
19:55
-
18:47
-
17:53
-
16:21
-
15:22
-
14:38
-
14:00
-
13:10
-
12:44
-
12:14
-
11:38
-
10:38
-
09:57
-
09:41
-
09:37
-
09:31
-
09:22
-
06:55
-
06:17
-
04:48
-
02:02