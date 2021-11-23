Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я увидел настоящее величие». Шакил О'Нил назвал любимого игрока НБА

«Я увидел настоящее величие». Шакил О'Нил назвал любимого игрока НБА
Комментарии

Легендарный баскетболист Шакил О`Нил рассказал, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри — его любимый игрок. О`Нил объяснил, почему восхищается Карри.

«Причина, по которой Карри мой любимый игрок: я никогда не видел, чтобы ещё кто-то забрасывал так, как это делает он. Многие думают, что я его хейтер или что-то вроде того, но дело не в этом. Просто в Карри я увидел настоящее величие. Если вы хотя бы не равны ему, вы не получите от меня восхищения. Я действительно платил бы деньги, чтобы посмотреть на игру Стефена. И чем больше я стараюсь его хейтить, тем больше он заставляет меня заткнуться», — приводит слова О`Нила TMZ.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона, а в 2016 году стал лучшим скорером лиги. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании.

Новость по теме
Стефен Карри установил три фантастических рекорда всех времён НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021