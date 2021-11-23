«Я увидел настоящее величие». Шакил О'Нил назвал любимого игрока НБА

Легендарный баскетболист Шакил О`Нил рассказал, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри — его любимый игрок. О`Нил объяснил, почему восхищается Карри.



«Причина, по которой Карри мой любимый игрок: я никогда не видел, чтобы ещё кто-то забрасывал так, как это делает он. Многие думают, что я его хейтер или что-то вроде того, но дело не в этом. Просто в Карри я увидел настоящее величие. Если вы хотя бы не равны ему, вы не получите от меня восхищения. Я действительно платил бы деньги, чтобы посмотреть на игру Стефена. И чем больше я стараюсь его хейтить, тем больше он заставляет меня заткнуться», — приводит слова О`Нила TMZ.



Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона, а в 2016 году стал лучшим скорером лиги. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании.

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