Шакил О'Нил: если Пиппен при мне скажет, что он лучше Джордана, я ударю его по печени

Легендарный центровой Шакил О'Нил поделился мнением о конфликте Скотти Пиппена и Майкла Джордана. Напомним, Пиппен в течение последних месяцев регулярно оскорбляет Джордана. В одном из интервью Скотти заявил, что, возможно, был даже лучшим игроком, чем Джордан.



«Когда в одной команде находятся два альфа-самца, всегда появляются проблемы. Пиппен сказал, что он лучше Джордана? Он этого не говорил. Нет, мне кажется, он никогда этого не говорил. Если Скотти когда-нибудь скажет при мне, что он лучше Джордана, я ударю его по печени. Я повалю его и не дам закончить предложение», — рассказал Шакил О`Нилл на своём подкасте.



Ранее Пиппен назвал несколько причин своих резких выпадов в адрес Майкла Джордана через СМИ.

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