Реджи Миллер высказал мнение о конфликте Леброна Джеймса и Айзеи Стюарта

Бывшая звезда НБА Реджи Миллер отреагировал на конфликт, который случился между форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и центровым «Детройт Пистонс» Айзеей Стюартом во время борьбы за подбор на площадке в матче регулярного чемпионата НБА.



«Айзея Стюарт поставил себя в один ряд с Чарльзом Оукли, Баком Уильямсом, Дэйлом и Энтони Дэвисами, то есть с теми парнями, с которыми никто не хочет ссориться. И как бы долго теперь Айзея ни играл в этой лиге, вокруг него все будут ходить на цыпочках. Это хорошие новости для поклонников «Пистонс», – написал Миллер в своём «твиттере».



Напомним, по итогам разбирательства Джеймс отстранён на одну игру. Стюарт дисквалифицирован на два матча за «нагнетание атмосферы на площадке, а также в связи с повторявшимся агрессивным преследованием» Леброна.