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Гомельский отреагировал на мнение, что УНИКСу не стоит продлевать месячный контракт Тиммы

Гомельский отреагировал на мнение, что УНИКСу не стоит продлевать месячный контракт Тиммы
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Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя, поинтересовавшегося о целесообразности дальнейшего сотрудничества УНИКСа и форварда Яниса Тиммы.

«Согласны ли вы с тем, что месячный контракт УНИКСа с Янисом Тиммой не нужно продлевать?» — спросили у Владимира на его сайте.

«Нет, не соглашусь. Но спрашивать нужно не у меня, а у Перасовича. Как он видит развитие команды, как он представляет себе тактику, которая принесёт успех», — ответил Гомельский.

Последние два года Тимма провёл в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ.

После «Химок» Тимма пробовался в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора.

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