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Шакил О'Нил объяснил, почему регулярно критикует игроков современной НБА

Шакил О'Нил объяснил, почему регулярно критикует игроков современной НБА
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил рассказал, почему постоянно выступает с критикой в адрес многих современных игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

«Многие считают меня хейтером. Но дело в том, что это не так. Просто я видел по-настоящему великих игроков. И если кто-то не равен им, то какой-либо поддержки от меня не дождётся», — приводит слова О'Нила Lakers Daily со ссылкой на его подкаст.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее О'Нил поделился мнением о конфликте бывших товарищей по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена и Майкла Джордана.

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