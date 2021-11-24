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Шакил О'Нил рассудил действия Леброна и Стюарта во время инцидента в Детройте

Шакил О'Нил рассудил действия Леброна и Стюарта во время инцидента в Детройте
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил высказался о конфликте, который случился между форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и центровым «Детройт Пистонс» Айзеей Стюартом во время борьбы за подбор на площадке в матче регулярного чемпионата НБА.

«Леброн провёл в лиге 17-18 лет, и никогда не был грязным игроком. Стюарт отреагировал так, как и должен был отреагировать в такой ситуации. Он получил удар по лицу, естественно возникает желание выяснить отношения.

Когда получаешь удар по лицу, то нужно либо ударить в ответ, либо вести себя так, как будто собираешься это сделать. Здесь только два варианта», — сказал О'Нил в эфире NBA on TNT.

Ранее мнением о конфликте Леброна и Стюарта поделился бывшая звезда НБА Реджи Миллер.

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