Гомельский ответил на вопрос, попадут ли ЦСКА и «Зенит» в «Финал четырёх» Евролиги

Известный комментатор Владимир Гомельский на своём официальном сайте ответил на вопрос пользователя по поводу шансов ЦСКА и «Зенита» попасть в «Финал четырёх» Евролиги.



«Думаю, что попадут», — коротко написал Гомельский.



Напомним, в следующем туре Евролиги ЦСКА сыграет дома с мюнхенской «Баварией». Встреча пройдёт завтра, 25 ноября. Начало матча — в 20:00 по московскому времени. «Зенит» в тот же день ны выезде сыграет с «Панатинаикосом». Встреча начнётся в 22:30 мск.



Армейцы в настоящее время занимают 9-е место в турнирной таблице Евролиги, «Зенит» — 4-е.



Ранее Гомельский ответил на вопрос пользователя, поинтересовавшегося о целесообразности дальнейшего сотрудничества УНИКСа и форварда Яниса Тиммы.

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