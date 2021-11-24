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Гомельский ответил на вопрос, попадут ли ЦСКА и «Зенит» в «Финал четырёх» Евролиги

Гомельский ответил на вопрос, попадут ли ЦСКА и «Зенит» в «Финал четырёх» Евролиги
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Известный комментатор Владимир Гомельский на своём официальном сайте ответил на вопрос пользователя по поводу шансов ЦСКА и «Зенита» попасть в «Финал четырёх» Евролиги.

«Думаю, что попадут», — коротко написал Гомельский.

Напомним, в следующем туре Евролиги ЦСКА сыграет дома с мюнхенской «Баварией». Встреча пройдёт завтра, 25 ноября. Начало матча — в 20:00 по московскому времени. «Зенит» в тот же день ны выезде сыграет с «Панатинаикосом». Встреча начнётся в 22:30 мск.

Армейцы в настоящее время занимают 9-е место в турнирной таблице Евролиги, «Зенит» — 4-е.

Ранее Гомельский ответил на вопрос пользователя, поинтересовавшегося о целесообразности дальнейшего сотрудничества УНИКСа и форварда Яниса Тиммы.

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