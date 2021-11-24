Шакил О'Нил отреагировал на провал «Лейкерс» в начале сезона
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил отреагировал на провал «Лос-Анджелес Лейкерс» в начале сезона. Леброн Джеймс и его звёздные партнёры проиграли 10 матчей из 19.
«В «Лейкерс» уверены, что благодаря своим ветеранам и опыту они смогут заиграть. Но если вы хотите претендовать на чемпионский титул, нужно пройти психологический барьер.
Побеждайте команды, которые вы обязаны побеждать, доминируйте на домашней площадке, выигрывайте больше 50% матчей на выезде. Нужно делать это с первого дня, даже с самого тренировочного лагеря. А сейчас эти парни в «Лос-Анджелесе» играют слишком спокойно, слишком равнодушно, без внимания к защите», – рассказал знаменитый центровой в интервью YouTube-каналу NBA on TNT.
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