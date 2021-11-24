Первый номер драфта-2021 установил антирекорд в истории НБА

Первый номер драфта-2021, разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем установил очередной антирекорд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.



В нынешнем сезоне Каннингем уже сделал 90 попыток забросить трёхочковый бросок, на семь больше, чем любой другой игрок в своих дебютных 12 матчах в НБА. При этом Кейд реализовал лишь 24,4% своих попыток. 68 промахов из-за дуги — тоже рекордный показатель для игрока, который проводит первые 12 игр в лиге.



Любопытно, что Каннингем ставит не только антирекорды. Недавно первый номер драфта-2021 стал самым молодым игроком в истории, которому удалось набрать не менее 25 очков, 8 подборов, 8 передач и забить не менее пяти трёхочковых бросков в одном матче.

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