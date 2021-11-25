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Эффектные первые очки Фарида за ЦСКА, постер Хезоньи — в топ-10 моментов ноября в Лиге ВТБ

Эффектные первые очки Фарида за ЦСКА, постер Хезоньи — в топ-10 моментов ноября в Лиге ВТБ
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Единая Лига представила подборку лучших моментов ноября в регулярном чемпионате сезона-2021/2022.

«Кеннет Фарид (ЦСКА) набирает первые очки в Лиге в фирменном стиле, Алекс Пойтресс («Зенит»), Сергей Торопов («Нижний Новгород») и Марио Хезонья (УНИКС) отправляют соперников на постер, Евгений Белянков («Цмоки-Минск») и Лоренцо Браун (УНИКС) играют в защите красиво», — отметила пресс-служба лиги.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, в подборку лучших моментов октября вошли мощные данки тяжёлого форварда ЦСКА Торнике Шенгелии и его одноклубника Джоэла Боломбоя, а также роскошная скрытая передача из-за спины форварда «Зенита» Матеуша Понитки.

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