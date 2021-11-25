Хэмилтон — об игре с Джорданом на закате карьеры: это был величайший опыт всех времён

Бывший игрок НБА Ричард Хэмилтон поделился воспоминаниями об игре с Майклом Джорданом. Два игрока выступали вместе один сезон, защищая цвета «Вашингтон Уизардс».



«У меня была возможность учиться у лучшего игрока в истории всех времён. Вдобавок он играл на моей позиции. Это был величайший опыт всех времён. Я был в восхищении, наблюдая за его игрой и его тренировками. Он был одним из тех, кто помог мне улучшить мой бросок со средней дистанции.



Люди говорят об отрицательном воздействии Джордана? Единственное отрицательное воздействие — ты боишься его подвести. Величайший в истории пасует тебе и ты сразу хочешь забить, это естественно. Весь мой опыт с Майклом Джорданом был просто великолепен. Как в игре с ним, так и против него», — сказал Хэмилтон в интервью YouTube-каналу Heavy.

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