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Сборная России назвала состав на матч квалификации чемпионата мира с Италией

Сборная России назвала состав на матч квалификации чемпионата мира с Италией
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Сборная России определилась с составом на матч квалификации чемпионата мира с Италией, информирует телеграм-канал «Перехват». Напомним, матч Россия — Италия состоится завтра, 26 ноября.

Защитники: Владислав Емченко, Вячеслав Зайцев, Артем Комолов, Иван Стребков, Александр Хоменко;

Форварды: Антон Астапкович, Сергей Торопов, Семен Антонов, Евгений Валиев, Станислав Ильницкий;

Центровые: Александр Ганькевич, Владимир Ивлев;

Вне заявки остались Георгий Жбанов, Игорь Вольхин и Филипп Гафуров. Они — а также Андрей Зубков, Дмитрий Кулагин и Денис Захаров, которые будут готовиться со сборной к матчу против Исландии, который запланирован на 29 ноября.

Ранее сборная России по баскетболу единогласно выбрала капитаном Семёна Антонова.

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