«Лейкерс» собираются провести значительные перестановки в составе перед дедлайном

«Лос-Анджелес Лейкерс» станет одной из самых активных команд перед дедлайном. При этом обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука маловероятен. Об этом сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.



По сведениям источника, ряды калифорнийского клуба могут пополнить форвард «Детройт Пистонс» Джереми Грант и разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури.

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» в овертайме победили «Индиану Пэйсерс». Счёт матча — 124:116. Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, набравший 39 очков.



Ранее чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о причинах проблем «Лос-Анджелеса» в нынешнем сезоне.