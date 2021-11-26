Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Реджи Джексон исполнил два броска подряд, вероятность которых составляла 1 к 28 миллионам

Реджи Джексон исполнил два броска подряд, вероятность которых составляла 1 к 28 миллионам
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Реджи Джексон совершил два редких броска во время матча с клубом «Даллас Маверикс» (104:112 ОТ). После одного из них мяч застрял между кольцом и щитом, что наблюдается нечасто в баскетболе. Однако и следующий бросок игрока привёл к аналогичной ситуации.

Видео можно посмотреть на странице No Dunks в «Твиттере». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как подсчитал журналист Роджер Шерман в своём «твиттере», вероятность таких бросков составила 1 к 28 миллионам.

«В этом сезоне в НБА было выброшено 47 075 бросков, 9 из которых застряли между кольцом и щитом. Это означает, что шанс того, что следующий бросок застрянет, составляет 1 из 5230. Таким образом, вероятность повторения двух таких бросков подряд оценивается как 1 к 28 миллионам», — написал Шерман.

Новость по теме
«Даллас» в овертайме вырвал победу в матче с «Клипперс», у Дончича и Порзингиса 56 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021