Реджи Джексон исполнил два броска подряд, вероятность которых составляла 1 к 28 миллионам

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Реджи Джексон совершил два редких броска во время матча с клубом «Даллас Маверикс» (104:112 ОТ). После одного из них мяч застрял между кольцом и щитом, что наблюдается нечасто в баскетболе. Однако и следующий бросок игрока привёл к аналогичной ситуации.
Видео можно посмотреть на странице No Dunks в «Твиттере». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Как подсчитал журналист Роджер Шерман в своём «твиттере», вероятность таких бросков составила 1 к 28 миллионам.
«В этом сезоне в НБА было выброшено 47 075 бросков, 9 из которых застряли между кольцом и щитом. Это означает, что шанс того, что следующий бросок застрянет, составляет 1 из 5230. Таким образом, вероятность повторения двух таких бросков подряд оценивается как 1 к 28 миллионам», — написал Шерман.
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