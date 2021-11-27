Леброн Джеймс объяснился после провала в проигранном матче с тремя овертаймами

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз», отметив, что сам сыграл «ужасно».



«Я чувствую, что сыграл ужасно. Знаю, что могу лучше. Я должен делать больше для этой команды, особенно учитывая всё то, через что мы проходим», — приводятся слова Джеймса на странице Lakers Nation в «Твиттере».



«Лос-Анджелес» проиграл «Сакраменто» со счётом 137:141 (20:20, 23:23, 35:30, 22:27, 37:41). В основное время команды победителя не выявили, а по результатам трёх овертаймов успешнее были «Кингз».



Джеймс стал самым результативным в составе своей команды. Игрок набрал 30 очков, выполнил 11 результативных передач и совершил 7 подборов.