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Леброн побил исторический рекорд Коби Брайанта в НБА

Леброн побил исторический рекорд Коби Брайанта в НБА
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Форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. После матча с «Индианой Пэйсерс», который перешёл в овертайм, игрок набрал 473 очка в экстра-таймах, что является лучшим показателем в лиге. Об этом сообщается на странице Viziball в «Твиттере».

По набранным очкам в овертаймах Леброн превзошёл другого легендарного игрока «Лос-Анджелеса» Коби Брайанта, на счету которого осталось 471 очко.

Топ-5 игроков с максимальной результативностью в овертаймах:

1. Леброн Джеймс — 473 очка
2. Коби Брайант — 471
3. Пол Пирс – 365
4. Дирк Новицки — 357
5. Дуэйн Уэйд — 318.

Ранее сообщалось, что Леброн вместе с одноклубником Расселлом Уэстбруком покорили достижение 43-летней давности.

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