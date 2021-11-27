Леброн побил исторический рекорд Коби Брайанта в НБА

Форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. После матча с «Индианой Пэйсерс», который перешёл в овертайм, игрок набрал 473 очка в экстра-таймах, что является лучшим показателем в лиге. Об этом сообщается на странице Viziball в «Твиттере».



По набранным очкам в овертаймах Леброн превзошёл другого легендарного игрока «Лос-Анджелеса» Коби Брайанта, на счету которого осталось 471 очко.



Топ-5 игроков с максимальной результативностью в овертаймах:



1. Леброн Джеймс — 473 очка

2. Коби Брайант — 471

3. Пол Пирс – 365

4. Дирк Новицки — 357

5. Дуэйн Уэйд — 318.

Ранее сообщалось, что Леброн вместе с одноклубником Расселлом Уэстбруком покорили достижение 43-летней давности.