Скотти Пиппен: то, что Леброну удалось сделать за свою карьеру, просто поразительно

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен отдал должное долговечности форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его способности оказывать влияние на общественное мнение.
«То, что Леброну удалось сделать за свою карьеру, просто поразительно. Его высказывания оказались даже важнее, чем его игра. Он вёл себя достойно и использовал эту платформу для борьбы за социальную справедливость. Поразительно, ведь мы говорим об игроке, который проводит 17-й сезон в лиге. Я в 17-м сезоне уже тянулся к двери, уже выходил за дверь», – сказал Пиппен в интервью YouTube-каналу FOX Soul.
Стоит отметить, что Пиппен допустил ошибку, поскольку Джеймс проводит 19-й сезон за карьеру в НБА. Ранее Пиппен регулярно критиковал своего экс-одноклубника по «Буллз» Майкла Джордана.
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