Крис Пол установил уникальное достижение в истории НБА

Разыгрывающему «Финикс Санз» Крису Полу покорилось очередное достижение НБА. Игрок стал первым в истории лиги, кому удалось набрать 20 000 очков, сделать 10 000 результативных передач и совершить 5 000 подборов. Об этом сообщает ESPN US.
В последнем матче регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации «Санз» на выезде встречались с «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:107, которая стала для них 16-й кряду.
Самый большой вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 30 очков и совершивший 1 подбор и 4 передачи. На счету Пола 22 очка. В составе «Нетс» лучшая результативность у лёгкого форварда Кевина Дюранта (39 очков, 9 подборов и 7 передач). В активе защитника «Бруклина» Джеймса Хардена трипл-дабл из 12 очков, 13 подборов и 14 передач.
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