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Член Зала славы назвал стартовую пятёрку всех времён. Леброна Джеймса нет в списке

Член Зала славы назвал стартовую пятёрку всех времён. Леброна Джеймса нет в списке
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Член Зала славы НБА Митч Ричмонд поделился мнением о пяти лучших баскетболистах всех времён.

«Мэджик Джонсон — номер один. Майкл Джордан второй. Затем Коби Брайант, Кевин Дюрант. И мне нужен зверь, я бы выбрал Большого Дизеля, поэтому остановлюсь на Шакиле. Я мог бы включить сюда Тима Данкана, но нельзя взять сразу О’Нила и Данкана. Им вдвоём просто не хватит места. Вот почему я расставил вокруг Шакила снайперов, а его поставил на позицию центрового», — сказал Ричмонд в интервью на канале fubo Sports в YouTube.

Отметим, что Митч не включил в свой список лидера «Лос-Анджелес» Лейкерс», четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса.

Ранее экс-грок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик назвал пятёрку лучших шутеров в истории лиги.

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