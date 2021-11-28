«Монако» потерял Майка Джеймса из-за травмы

Защитник «Монако» Майк Джеймс получил травму. Игрок неудачно приземлился во время матче с АСВЕЛом, получив травму лодыжки. Об этом сообщает BeBasket.

«Травма Майка Джеймса? Пока не знаю серьёзности. Мы рискуем получить тяжёлую серию матчей в декабре», — заявил главный тренер «Монако» Звездан Митрович.

«Монако» и АСВЕЛ встречались 26 ноября. Матч проходил на паркете монегасков, победу в нём праздновали баскетболисты гостей. Счёт встречи — 84:85.

Напомним, Джеймс провёл два неполных сезона в московском ЦСКА, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время он выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2.

Ранее сообщалось, что Майк самовольно ушёл с матча «Монако». Игрок покинул площадку в четвёртой четверти встречи 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (77:98).