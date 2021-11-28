Эксперт: «Бруклин» превратился из «Большого трио» в «Большую единицу»

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о поражении, которое потерпел Бруклин Нетс» в домашнем матче с «Финикс Санз» (107:113).

«Статистика Кевина Дюранта в этом матче 39/9/7 с 4 перехватами, при этом он практически не получаал помощи от Хардена (0 из 6 трёхочковых). «Бруклин» превратился из «Большого трио» в «Большую единицу», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».



Наиболее значимый вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 30 очков и совершивший 1 подбор и 4 передачи. В составе «Бруклина» лучшая результативность у лёгкого форварда Кевина Дюранта (39 очков, 9 подборов и 7 передач). Отметим, что защитник «Нетс» Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 12 очков, 13 подборов и 14 передач, при этом не реализовав ни одного броска с трёхочковой линии.