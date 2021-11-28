«Барселона» вышла на рынок в поиске качественного игрока задней линии

Баскетбольная «Барселона» вышла на трансферный рынок в поиске качественного игрока задней линии, сообщает в «Твиттере» инсайдер Лука Д'Аллесандро. Каталонской команде нужен качественный игрок задней линии в качестве замены выбывшим на длительный срок из-за травм лидерам «Барселоны» – Нику Калатесу, Алексу Абринесу и Кори Хиггинсу.



Калатес пропустит около шести недель, Абринес — восемь, сроки восстановления Хиггинса пока остаются неизвестными.



Сейчас «Барселона» занимает первое место в регулярном чемпионате Евролиги, выиграв 10 из 12 матчей и лидируя по большинству статистических показателей.



Напомним, по итогам последнего финансового года «Барселона» осталась в минусе на € 27,4 млн.

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