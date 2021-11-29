Юдонис Хаслем: братьям Николы Йокича лучше не приходить на игру. Майами — мой город

Капитан «Майами Хит» Юдонис Хаслем поделился мнением о конфликте, который возник после игрового столкновения между его одноклубником Маркифом Моррисом и лидером «Денвер Наггетс» Николой Йокичем. Маркус Моррис, брат Маркифа, потом обменялся угрозами с братьями Йокича, которые пообещали прийти на следующий матч «Майами» и «Денвера».



«С этим покончено, я не имею к этой истории никакого отношения. Я всё время слышу, что братья Йокич хотят купить билеты и прийти на матч. Им лучше не приходить на игру, не устраивать неприятности. Майами — мой город», — приводит слова Хаслема Fadeaway World.



В результате инцидента НБА дисквалифицировала Йокича на один матч, из-за чего он потеряет $ 210 417. Моррис заплатит штраф в размере $ 50 000, его одноклубник Джимми Батлер — $ 30 000.