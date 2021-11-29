Метта Уорлд Пис: «Лейкерс» станут чемпионами НБА в этом сезоне

Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис выразил уверенность, что «Лейкерс» станут чемпионами НБА в нынешнем сезоне. Так знаменитый баскетболист отреагировал на победу «Лос-Анджелеса» в матче с «Детройт Пистонс» (110:106).



«Считаю, что «Лейкерс» точно станут чемпионами НБА в нынешнем сезоне», — написал баскетболист в своём «твиттере».



Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 33 очка. Лучшей результативностью в «Детройте» отметился Джереми Грант (32 очка).



Напомним, сейчас «Лейкерс» занимают восьмое место в Западной конференции, выиграв ровно половину из 22 матчей сезона.

Новость по теме «Лейкерс» обыграли «Детройт» благодаря 33 очкам Леброна