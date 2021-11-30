«Барселона» сообщила новую информацию по статусу Кори Хиггинса

Баскетбольная «Барселона» сообщила новую информацию по статусу травмированного Кори Хиггинса, информирует Eurohoops. 32-летнему игроку не будут делать операцию на спине, он обойдётся консервативным лечением. Точный график восстановления американского баскетболиста остаётся неизвестным.

В нынешнем регулярном чемпионате Испании Хиггинс принял участие в семи встречах, в среднем набирая 12,3 очков за игру при 1,9 подборах и делая 1,3 передачи.

Напомним, стало известно, что «Барселона» вышла на трансферный рынок в поиске качественного игрока задней линии из-за травм Хиггинса, Ника Калатеса и Алекса Абринеса. Калатес пропустит около шести недель, Абринес — восемь.

Сейчас «Барселона» занимает первое место в регулярном чемпионате Евролиги, выиграв 10 из 12 матчей и лидируя по большинству статистических показателей.