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Стали известны результаты рентгена Кристапса Порзингиса

Стали известны результаты рентгена Кристапса Порзингиса
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Травма тяжёлого форварда «Даллас Маверикс» Кристапса Порзингиса оказалась не очень серьёзной. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Джейсон Кидд, сославшийся на результаты рентгеновских снимков. Напомним, Порзингис получил повреждение правого голеностопа.

Из-за травмы Кристапс был не в состоянии доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (96:114). В этом сезоне игрок набирает в среднем 20,5 очка и 8,1 подбора за игру. В матче с «Кавальерс» тяжёлый форвард успел записать на свой счёт 9 очков и 5 подборов за 27 минут.

После поражения в матче с «Кливлендом» «Даллас» сохранил четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что лидер «Далласа» Лука Дончич превзошёл достижение легендарного Дирка Новицки.

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