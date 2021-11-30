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Энес Кантер отреагировал на принесение присяги на верность США

Энес Кантер отреагировал на принесение присяги на верность США
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Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер по случаю получения гражданства США разместил новый пост в своём «твиттере».

«Я горжусь тем, что я американец. Самая потрясающая нация в мире. Страна свободных и дом храбрых людей», — написал Кантер.

«Теперь официально. Мистер Свобода», — добавил Энес.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Энеса Кантера в «Твиттере».

Игрок решил сменить фамилию на Фридом. В документах полное имя баскетболиста будет следующим — Энес Кантер Фридом. Кантер станет вторым именем, а Фридом — новой фамилией.

Кантер известен своей критикой властей Китая за политику в отношении Тибета и уйгурского населения. Однажды игрок назвал главу КНР Си Цзиньпина «жестоким диктатором».

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