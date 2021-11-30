Энес Кантер отреагировал на принесение присяги на верность США
Поделиться
Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер по случаю получения гражданства США разместил новый пост в своём «твиттере».
«Я горжусь тем, что я американец. Самая потрясающая нация в мире. Страна свободных и дом храбрых людей», — написал Кантер.
«Теперь официально. Мистер Свобода», — добавил Энес.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Энеса Кантера в «Твиттере».
Игрок решил сменить фамилию на Фридом. В документах полное имя баскетболиста будет следующим — Энес Кантер Фридом. Кантер станет вторым именем, а Фридом — новой фамилией.
Кантер известен своей критикой властей Китая за политику в отношении Тибета и уйгурского населения. Однажды игрок назвал главу КНР Си Цзиньпина «жестоким диктатором».
Комментарии
- 30 ноября 2021
-
23:45
-
22:56
-
22:02
-
21:01
-
19:57
-
18:53
-
17:57
-
16:12
-
14:43
-
13:33
-
12:48
-
11:38
-
10:45
-
09:36
-
09:34
-
09:31
-
09:25
-
08:55
-
06:38
-
00:44
- 29 ноября 2021
-
23:56
-
23:37
-
23:25
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
21:37
-
21:00
-
19:53
-
18:54
-
17:46
-
16:55
-
15:51
-
14:55
-
14:33
Партнерский контент