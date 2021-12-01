Стефен Карри отреагировал на провал с карьерным антирекордом в матче с «Финиксом»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о поражении, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (96:104). Стефен в этой встрече обновил свой собственный антирекорд по точности бросков с игры в карьере (4/21), включая матчи плей-офф, реализовав менее 20 процентов попыток.



«Это должно нас встряхнуть. Конечно, мы бы предпочли победить, но они не просто так являются действующими чемпионами Западной конференции. Они были хороши», — приводит слова Карри обозреватель Эван Вебек на своей странице в «Твиттере».



В матче с «Финиксом» Карри записал на свой счёт 12 очков (1/7 двухочковых, 3/14 трёхочковых, 1/1 штрафных), 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

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