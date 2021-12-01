Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Панатинаикос» потерял лидера на предстоящий матч с ЦСКА

«Панатинаикос» потерял лидера на предстоящий матч с ЦСКА
Комментарии

Лёгкий форвард «Панатинаикоса» Яннис Папапетру не отправится с командой в Москву на матч регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил известный инсайдер Джордж Заккас.

Кроме того, под вопросом участие в матче Георгиоса Папаянниса. Он, однако, в Россию должен приехать.

ЦСКА и «Панатинаикос» сыграют завтра, 2 декабря. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги красно-синие занимают девятое место, греческая команда находится на предпоследней, 17-й строчке.

Ранее об игре датского атакующего защитника ЦСКА Габриэля Лундберга высказался известный комментатор Владимир Гомельский.

Новость по теме
Владимир Гомельский объяснил неэффективную игру Габриэля Лундберга в ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021