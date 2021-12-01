«Панатинаикос» потерял лидера на предстоящий матч с ЦСКА

Лёгкий форвард «Панатинаикоса» Яннис Папапетру не отправится с командой в Москву на матч регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил известный инсайдер Джордж Заккас.



Кроме того, под вопросом участие в матче Георгиоса Папаянниса. Он, однако, в Россию должен приехать.



ЦСКА и «Панатинаикос» сыграют завтра, 2 декабря. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги красно-синие занимают девятое место, греческая команда находится на предпоследней, 17-й строчке.



Ранее об игре датского атакующего защитника ЦСКА Габриэля Лундберга высказался известный комментатор Владимир Гомельский.

Новость по теме Владимир Гомельский объяснил неэффективную игру Габриэля Лундберга в ЦСКА