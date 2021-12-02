Энес Кантер: если Леброн перестанет зарабатывать, у его внуков будет лучшая жизнь на свете
Поделиться
Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал о том, что он хотел бы помочь звёздному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу пересмотреть жизненные приоритеты.
«Не знаю, насколько хорошо образован Леброн Джеймс, но я готов просветить его и помочь ему понять, что деньги – не главное в жизни.
Главное – это мораль, принципы и ценности. Главное – это то, за чем ты стоишь. Есть вещи поважнее денег. Если Леброн перестанет зарабатывать деньги, у его внуков, правнуков и праправнуков будет лучшая жизнь на свете.
Мне кажется, что спортсменам определённо пора отстаивать то, во что они верят. Не только в США, но и во всём мире», — приводит слова Кантера The Athletic.
Ранее Кантер попросил называть себя Мистер Фридом.
Новость по темеЭнес Кантер: как называть меня с этого момента? Мистер Фридом
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
00:09
- 1 декабря 2021
-
23:34
-
23:13
-
23:11
-
22:09
-
20:57
-
19:39
-
18:36
-
17:32
-
16:29
-
15:24
-
14:31
-
13:18
-
12:13
-
11:59
-
11:42
-
10:50
-
09:29
-
09:17
-
08:39
-
08:39
-
01:08
- 30 ноября 2021
-
23:45
-
22:56
-
22:02
-
21:01
-
19:57
-
18:53
-
17:57
-
16:12
-
14:43
-
13:33
-
12:48
-
11:38
-
10:45
Партнерский контент