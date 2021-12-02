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Энес Кантер: если Леброн перестанет зарабатывать, у его внуков будет лучшая жизнь на свете

Энес Кантер: если Леброн перестанет зарабатывать, у его внуков будет лучшая жизнь на свете
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Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал о том, что он хотел бы помочь звёздному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу пересмотреть жизненные приоритеты.

«Не знаю, насколько хорошо образован Леброн Джеймс, но я готов просветить его и помочь ему понять, что деньги – не главное в жизни.

Главное – это мораль, принципы и ценности. Главное – это то, за чем ты стоишь. Есть вещи поважнее денег. Если Леброн перестанет зарабатывать деньги, у его внуков, правнуков и праправнуков будет лучшая жизнь на свете.

Мне кажется, что спортсменам определённо пора отстаивать то, во что они верят. Не только в США, но и во всём мире», — приводит слова Кантера The Athletic.

Ранее Кантер попросил называть себя Мистер Фридом.

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