В «Оклахоме» объяснились после крупнейшего поражения в истории НБА

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче с «Мемфис Гриззлиз» (79:152).



«Эта игра не показывает нашей реальной силы. Мы уже доказали, что конкурентоспособны. В ходе сезона случаются и взлёты, и падения. Радость сменяется горем, разочарованием и гневом. Выходя на паркет, приходится сталкиваться со всеми этими вещами. Вот почему удачи так приятны, ведь когда получаешь удары и чувствуешь вкус собственной крови, то чувства не из приятных», — приводит слова Дэйгнолта ESPN US.



Поражение «Оклахомы» с разницей 73 очка является самым крупным в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991 года, когда «Кливленд Кавальерс» разгромил «Майами Хит» со счётом 148:80.

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