В «Оклахоме» объяснились после крупнейшего поражения в истории НБА

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче с «Мемфис Гриззлиз» (79:152).
«Эта игра не показывает нашей реальной силы. Мы уже доказали, что конкурентоспособны. В ходе сезона случаются и взлёты, и падения. Радость сменяется горем, разочарованием и гневом. Выходя на паркет, приходится сталкиваться со всеми этими вещами. Вот почему удачи так приятны, ведь когда получаешь удары и чувствуешь вкус собственной крови, то чувства не из приятных», — приводит слова Дэйгнолта ESPN US.
Поражение «Оклахомы» с разницей 73 очка является самым крупным в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991 года, когда «Кливленд Кавальерс» разгромил «Майами Хит» со счётом 148:80.
- 3 декабря 2021
-
09:47
-
08:46
-
08:12
-
08:04
-
00:52
-
00:26
-
00:18
- 2 декабря 2021
-
23:51
-
23:06
-
22:52
-
22:49
-
21:46
-
20:55
-
19:51
-
19:16
-
18:57
-
17:38
-
16:47
-
15:54
-
15:00
-
13:53
-
12:42
-
11:35
-
10:17
-
09:44
-
09:16
-
09:11
-
08:53
-
07:18
-
00:51
-
00:09
- 1 декабря 2021
-
23:34
-
23:13
-
23:11
-
22:09