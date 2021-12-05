Владелец «Далласа» Марк Кьюбан купил целый город в США ради помощи другу
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Миллиардер Марк Кьюбан, владеющий клубом НБА «Даллас Маверикс», приобрёл целый город, располагающийся в штате Техас.
Поселение называется Мустанг и является так называемым городом-призраком — в нём практически никто не живёт. В населённом пункте есть виноградник, маленький трейлерный парк и заброшенный стриптиз-клуб. По словам миллиардера, единственной целью покупки была помощь другу, которому нужно было избавиться от актива.
«Я сделал это, чтобы помочь другу. Пока никаких планов у меня нет», — приводит слова Кьюбана NBC News.
Сообщается, что за город Марк заплатил меньше $ 4 млн. Именно эта сумма фигурировала изначально.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» уступил «Мемфис Гриззлиз» (90:97).
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