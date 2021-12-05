Димитрис Итудис: ЦСКА менял цвета как хамелеон

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в матче с «Локомотивом-Кубань» (88:69) в рамках Единой лиги ВТБ.

«Думаю, мы были собраны и настроены, поздравления моей команде. Мы играли против соперника, который может забивать, так говорят цифры, перед игрой они лидировали в нападении, но у них были проблемы в обороне, они много пропускали. Безусловно, «Локо» умеет бежать, они хорошо играют на подборах, но нам всё же удалось не дать им набрать 70 очков. Это показало наши намерения. Мы изменили нашу защиту всего через два дня после игры с «Панатинаикосом», это была ещё одна корректировка, которую сделала команда, ротация и способы защиты были другими. Команда меняла цвета как хамелеон», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.