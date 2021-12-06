Леброн Джеймс: могу весь день смотреть, как бросает мяч Том Брэди
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об игроке клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Томе Брэди, впечатлившись его профессиональными навыками.
«Я могу весь день смотреть, как бросает мяч Том Брэди. Это так красиво», — написал Леброн в своём «твиттере».
44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула.
Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, заработавшим $ 1 млрд.
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