Леброн Джеймс: могу весь день смотреть, как бросает мяч Том Брэди

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об игроке клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Томе Брэди, впечатлившись его профессиональными навыками.

«Я могу весь день смотреть, как бросает мяч Том Брэди. Это так красиво», — написал Леброн в своём «твиттере».



44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула.



Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, заработавшим $ 1 млрд.