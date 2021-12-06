Сборная России узнала календарь на чемпионате Европы по баскетболу

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала календарь чемпионата Европы по баскетболу 2022 года. Соревнования впервые в истории состоятся сразу в четырёх странах – Грузии, Чехии, Италии и Германии.
Национальная команда России попала в группу А, где её соперниками стали сборные Турции, Бельгии, Болгарии и Испании. Все матчи в этой группе пройдут в Тбилиси.
Календарь матчей сборной России в групповом турнире чемпионата Европы — 2022:
1 сентября: Россия – Турция
3 сентября: Россия – Бельгия
4 сентября: Россия – Болгария
6 сентября: Россия – Испания
7 сентября: Грузия – Россия
Чемпионат Европы стартует 1 сентября 2022 года. В матче-открытии, который состоится в Тбилиси, встретятся сборные Испании и Болгарии. В 1/8 финала пройдут четыре лучшие команды из каждой группы.
- 6 декабря 2021
-
15:06
-
14:38
-
14:38
-
13:56
-
12:43
-
12:04
-
10:58
-
09:41
-
09:30
-
05:39
-
04:29
-
01:50
-
00:44
-
00:11
- 5 декабря 2021
-
22:21
-
21:39
-
21:22
-
20:06
-
19:54
-
18:58
-
18:00
-
17:01
-
16:13
-
14:51
-
14:03
-
12:55
-
12:10
-
11:30
-
10:50
-
09:32
-
09:04
-
07:33
-
00:58
- 4 декабря 2021
-
23:45
-
23:26