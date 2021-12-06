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Сборная России узнала календарь на чемпионате Европы по баскетболу

Сборная России узнала календарь на чемпионате Европы по баскетболу
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала календарь чемпионата Европы по баскетболу 2022 года. Соревнования впервые в истории состоятся сразу в четырёх странах – Грузии, Чехии, Италии и Германии.

Национальная команда России попала в группу А, где её соперниками стали сборные Турции, Бельгии, Болгарии и Испании. Все матчи в этой группе пройдут в Тбилиси.

Календарь матчей сборной России в групповом турнире чемпионата Европы — 2022:

1 сентября: Россия – Турция
3 сентября: Россия – Бельгия
4 сентября: Россия – Болгария
6 сентября: Россия – Испания
7 сентября: Грузия – Россия

Чемпионат Европы стартует 1 сентября 2022 года. В матче-открытии, который состоится в Тбилиси, встретятся сборные Испании и Болгарии. В 1/8 финала пройдут четыре лучшие команды из каждой группы.

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